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20 Aralık 2019, Cuma
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: Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum

Ergin Ataman: Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum

Başantrenörü , karşısında 81-80'lik skorla alınan mağlubiyette bütün sorumluluğunu üzerine aldığını dile getirdi.

Euroleague'in 15. haftasında , sahasında karşılaştığı Rus ekibi 'ya 81-80'lik skorla mağlup oldu.

Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü , "Mike James mükemmel bir maç oynadı. CSKA Moskova çok iyi bir maç akıllı oynadı. Oyuncularım yorgundu ama çok mücadele ettiler. Son saniyeye kadar mücadele ettik ancak son saniyede kaçırdık. olan örnekler bunlar. Bu akşam koç olarak kötü olduğumuzu düşünüyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Mağlubiyetten dolayı bütün sorumluluğu üzerime alıyorum" diye konuştu.

  1. 20.12.2019
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