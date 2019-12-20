Baskonia'da Velimir Perasovic dönemi sona erdi - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Baskonia'da Velimir Perasovic dönemi sona erdi

Baskonia'da Velimir Perasovic dönemi sona erdi

Baskonia'da Velimir Perasovic dönemi sona erdi

İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz, ile yolları ayırdığını açıkladı.

İspanyol temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz, 'i gönderdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Perasovic'e katkılarından dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyeri için başarılar dilendi. Baskonia son olarak Euroleague'de sahasında 'e 77-55 yenildi.

Baskonia ayrıca bu sezon Euroleague 15 maçta 6 galibiyet, 9 mağlubiyet, ACB Ligi'nde ise 13 müsabakada 7 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.
54 yaşındaki Hırvat başantrenör, kariyerinde daha öncede CSF Sevilla, Cibona Zagreb, ve Basket'i çalıştırmıştı. Peresovic 2014 yılında Valencia ile Eurocup'ı da kazanmıştı.

Yaşanan bu ayrılığın ardından takımın başında bir dönem Basket'te de görev yapan Josep María Berrocal'ın yer alacağı ifade edildi.


  1. 20.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Baskonia'da Velimir Perasovic dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN