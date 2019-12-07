Kadın basketbolunda derbi heyecanı

A Milli Basketbol Takımı'nın, olimpiyat elemelerinde Çekya ve Uruguay ile eşleşmesini değerlendiren TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, takımın Tokyo Olimpiyatları'na katılacağından şüphesi olmadığını belirtirken, başantrenör Ufuk Sarıca ve Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da hedeflerinin Tokyo Olimpiyatları olduğunu dile getirdi.