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12 Kasım 2019, Salı
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’nın rakibi Nanterre

Daçka’nın rakibi Nanterre

ULEB 'ndaki temsilcimiz , bugün deplasmanına çıkacak. , 'nda oynanacak karşılaşmada Nanterre 92 ile kozlarını paylaşacak.

ULEB 'ndaki temsilcimiz , bugün deplasmanına çıkacak. , 'nda oynanacak karşılaşmada Nanterre 92 ile kozlarını paylaşacak. S Sports'tan yayınlanacak karşılaşma saat 22.45'te başlayacak.

  1. 12.11.2019
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