Daçka’nın rakibi Nanterre
ULEB Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, bugün Fransa deplasmanına çıkacak. Daçka, Maurice Thorez Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada Nanterre 92 ile kozlarını paylaşacak.
ULEB Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, bugün Fransa deplasmanına çıkacak. Daçka, Maurice Thorez Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada Nanterre 92 ile kozlarını paylaşacak. S Sports'tan yayınlanacak karşılaşma saat 22.45'te başlayacak.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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