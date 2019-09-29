Aslan'a şok!

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom'la karşılaşan Galatasaray, 78-66 mağlup oldu. İlk çeyrekten itibaren maça ağırlığını koyan başkent ekibi, devreye 39-33 önde gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Telekom, 78-66'lık zaferle sezona iyi girdi. Hunter, 17 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Diğer sonuçlar: B.Çekmece-Darüşşafaka: 85-92, Bandırma-Karşıyaka: 57-89.