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29 Eylül 2019, Pazar
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Aslan'a şok!

Aslan'a şok!

'nin ilk haftasında 'la karşılaşan Galatasaray, mağlup oldu. itibaren maça ağırlığını koyan başkent ekibi, devreye 39-33 önde gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Telekom, 78-66'lık zaferle sezona iyi girdi. Hunter, 17 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Diğer sonuçlar: B.Çekmece-Darüşşafaka: 85-92, Bandırma-Karşıyaka: .

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında 'la karşılaşan Galatasaray, mağlup oldu. itibaren maça ağırlığını koyan başkent ekibi, devreye 39-33 önde gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Telekom, 78-66'lık zaferle sezona iyi girdi. Hunter, 17 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Diğer sonuçlar: B.Çekmece-Darüşşafaka: 85-92, Bandırma-Karşıyaka: .

  1. 29.9.2019
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