Aslan'a şok!
Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom'la karşılaşan Galatasaray, 78-66 mağlup oldu. İlk çeyrekten itibaren maça ağırlığını koyan başkent ekibi, devreye 39-33 önde gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Telekom, 78-66'lık zaferle sezona iyi girdi. Hunter, 17 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Diğer sonuçlar: B.Çekmece-Darüşşafaka: 85-92, Bandırma-Karşıyaka: 57-89.
Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom'la karşılaşan Galatasaray, 78-66 mağlup oldu. İlk çeyrekten itibaren maça ağırlığını koyan başkent ekibi, devreye 39-33 önde gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Telekom, 78-66'lık zaferle sezona iyi girdi. Hunter, 17 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Diğer sonuçlar: B.Çekmece-Darüşşafaka: 85-92, Bandırma-Karşıyaka: 57-89.
- 29.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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