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25 Haziran 2019, Salı
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TBF'den ağır fatura! 3 Maç seyircisiz

TBF'den ağır fatura! 3 Maç seyircisiz

federasyonu, 'ya ile oynanan final serisinde yaşanan olaylar nedeniyle 1 maç kendi evinde seyircisiz oynama, 2 deplasmana da seyirci götürmeme cezası verdi

federasyonu, 'ya ile oynanan final serisinde yaşanan olaylar nedeniyle 1 maç kendi evinde seyircisiz oynama, 2 deplasmana da seyirci götürmeme cezası verdi. Başkanvekili Semih Özsoy'a da 60 gün hak mahrumiyeti ve 110 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca kulübe de 80 bin lira para cezası verildi.

  1. 25.6.2019
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