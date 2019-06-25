TBF'den ağır fatura! 3 Maç seyircisiz

Basketbol federasyonu, Fenerbahçe Beko'ya Anadolu Efes ile oynanan final serisinde yaşanan olaylar nedeniyle 1 maç kendi evinde seyircisiz oynama, 2 deplasmana da seyirci götürmeme cezası verdi. Başkanvekili Semih Özsoy'a da 60 gün hak mahrumiyeti ve 110 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca kulübe de 80 bin lira para cezası verildi.