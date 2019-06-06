Fenerbahçe final için parkede
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ arasındaki üçüncü maç bugün Bursa'da oynanacak.Seride 2-0 önde olan Kanarya, bu akşam da kazanırsa finale yükselecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ arasındaki üçüncü maç bugün Bursa'da oynanacak. Seride 2-0 önde olan Kanarya, bu akşam da kazanırsa finale yükselecek. TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.
- 6.6.2019
-
Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
-
Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
-
Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Fenerbahçe final için parkede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.