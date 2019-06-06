Fenerbahçe final için parkede
06 Haziran 2019, Perşembe
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final için parkede

Fenerbahçe final için parkede

play-off yarı finalinde Beko ile arasındaki üçüncü maç bugün 'da oynanacak.Seride 2-0 önde olan Kanarya, bu akşam da kazanırsa finale yükselecek.

play-off yarı finalinde Beko ile arasındaki üçüncü maç bugün 'da oynanacak. Seride 2-0 önde olan Kanarya, bu akşam da kazanırsa finale yükselecek. TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

  1. 6.6.2019
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