CSKA Moskova Itoudis'in sözleşmesini uzattı
Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nda başantrenör Dimitris Itoudis ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. CSKA Moskova Kulübü, 48 yaşındaki Yunan başantrenör Itoudis ile 2021'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
CSKA Moskova Kulübü, 48 yaşındaki Yunan başantrenör Itoudis ile 2021'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Moskova ekibinin başına 2014'te geçen Itoudis, THY Avrupa Ligi'nde takımıyla 2 şampiyonluk yaşadı. 2015-2016 sezonu finalinde Fenerbahçe'yi geçen CSKA Moskova, geride kalan sezonun finalinde ise Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
- 04.06.2019
- Güncelleme: 04.06.2019 19:40
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
CSKA Moskova Itoudis'in sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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