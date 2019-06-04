CSKA Moskova Itoudis'in sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri CSKA Moskova Itoudis'in sözleşmesini uzattı

CSKA Itoudis'in sözleşmesini uzattı

CSKA Moskova Itoudis'in sözleşmesini uzattı

'nın CSKA Basketbol Takımı'nda başantrenör Dimitris Itoudis ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. CSKA Moskova Kulübü, 48 yaşındaki Yunan başantrenör Itoudis ile 2021'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

CSKA Kulübü, 48 yaşındaki Yunan başantrenör Itoudis ile 2021'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Moskova ekibinin başına 2014'te geçen Itoudis, Avrupa Ligi'nde takımıyla 2 şampiyonluk yaşadı. 2015-2016 sezonu finalinde 'yi geçen CSKA Moskova, geride kalan sezonun finalinde ise 'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.


  1. 04.06.2019
  2. Güncelleme: 04.06.2019 19:40
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CSKA Moskova Itoudis'in sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN