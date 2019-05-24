Olympiakos küme düştü

Yunanistan Basketbol Ligi Federasyonu, Olympiakos'un küme düşürüldüğünü açıkladı. Oly, normal sezonda üst üste yapılan hakem hatalarına tepki gösterdiği için 17 Mart'ta evindeki Panathinaikos maçına çıkmamıştı. Kırmızı-beyazlılar geçtiğimiz pazartesi günü oynanması gereken play-off serisi ilk maçında yine Panathinaikos'a karşı sahaya çıkmayı reddetti. Bir sezonda iki kez maça çıkmayan kulüp küme düşürüldü. Oly'nin Adriyatik Ligi'nde yer almak için başvuru yaptığı biliniyor.