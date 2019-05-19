Anadolu Efes 83-91 CSKA Moskova | MAÇ SONUCU (ÖZET)
19 Mayıs 2019, Pazar
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83-91 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Anadolu Efes 83-91 CSKA Moskova | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Euroleague final maçında ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Anadolu Efes ilk defa çıktığı final maçında CSKA Moskova'ya 83-91 yenilerek turnuvayı 2.olarak tamamladı.

Euroleague final maçında ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Anadolu Efes ilk defa çıktığı final maçında CSKA Moskova'ya 83-91 yenilerek turnuvayı 2.olarak tamamladı.

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  1. 19.05.2019
  2. Güncelleme: 19.05.2019 23:39
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