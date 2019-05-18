Pınar Karşıyaka beklemede

Yeşil-kırmızılı ekip, öncelikle sözleşmesi opsiyonlu devam eden Alman Antrenör Dirk Bauermann'la masaya oturacak. Takımda Berk Uğurlu, Erdi, İlkan, kiralık gelen Birkan ve yabancılar Henry ile Evvans'ın sözleşmeleri bitti. Yerlilerden Egemen ile Tayfun, yabancılardan ise Walker ve Marei'nin sözleşmeleri çıkış opsiyonlu olarak devam ediyor. Görkem ve Berke'nin yanı sıra farklı takımlara kiralık giden Alp, Bertan ve Arca'nın da kulüple sözleşmesi var. Karşıyaka'daki performansıyla A Milli Takım'a yükselen Berk Uğurlu'ya Tofaş'ın ciddi bir teklif yaptığı, genç oyun kurucunun düşünme aşamasında olduğu öğrenildi.