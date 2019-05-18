Pınar Karşıyaka beklemede
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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beklemede

Pınar Karşıyaka beklemede

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu Play-Off oynamadan tamamlayan , yeni sezon öncesi önümüzdeki haftalarda bütçeyi netleştirip transfer çalışmalarına başlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, öncelikle sözleşmesi opsiyonlu devam eden Alman Antrenör Dirk Bauermann'la masaya oturacak. Takımda , Erdi, İlkan, kiralık gelen Birkan ve yabancılar Henry ile Evvans'ın sözleşmeleri bitti. Yerlilerden Egemen ile Tayfun, yabancılardan ise Walker ve Marei'nin sözleşmeleri çıkış opsiyonlu olarak devam ediyor. Görkem ve Berke'nin yanı sıra farklı takımlara kiralık giden Alp, Bertan ve Arca'nın da kulüple sözleşmesi var. Karşıyaka'daki performansıyla A 'a yükselen Berk Uğurlu'ya Tofaş'ın ciddi bir teklif yaptığı, genç oyun kurucunun düşünme aşamasında olduğu öğrenildi.



  1. 18.05.2019
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