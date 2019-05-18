Pınar Karşıyaka beklemede
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu Play-Off oynamadan tamamlayan Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi önümüzdeki haftalarda bütçeyi netleştirip transfer çalışmalarına başlayacak.
Yeşil-kırmızılı ekip, öncelikle sözleşmesi opsiyonlu devam eden Alman Antrenör Dirk Bauermann'la masaya oturacak. Takımda Berk Uğurlu, Erdi, İlkan, kiralık gelen Birkan ve yabancılar Henry ile Evvans'ın sözleşmeleri bitti. Yerlilerden Egemen ile Tayfun, yabancılardan ise Walker ve Marei'nin sözleşmeleri çıkış opsiyonlu olarak devam ediyor. Görkem ve Berke'nin yanı sıra farklı takımlara kiralık giden Alp, Bertan ve Arca'nın da kulüple sözleşmesi var. Karşıyaka'daki performansıyla A Milli Takım'a yükselen Berk Uğurlu'ya Tofaş'ın ciddi bir teklif yaptığı, genç oyun kurucunun düşünme aşamasında olduğu öğrenildi.
- 18.05.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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