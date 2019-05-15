Dörtlü Final'in abonesi CSKA Moskova

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımları arasında yer alan Rus ekibi CSKA Moskova, üst üste 8, toplamda da 18. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in yanı sıra İspanyol ekibi Real Madrid'in de yer alacağı organizasyonda CSKA Moskova, 8. kez şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.

Rus temsilcisi, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasında 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016'da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Dörtlü Final'de en fazla yer alan takım olan CSKA Moskova, 18. kez bu organizasyona katılacak.

Rus ekibi, son 17 sezonun 16'sında Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanarak önemli bir istatistiğe imza attı.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazında bir numaralı kupasında Dörtlü Final organizasyonu, ilk kez 1988'de düzenlendi.

NORMAL SEZONU İKİNCİ BİTİRDİ

CSKA Moskova, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu Fenerbahçe Beko'nun ardından ikinci tamamladı.

Geçen sezon olduğu gibi yine 24 galibiyet alan CSKA Moskova, sadece 6 kez kaybetti ama bu, lider olması için yeterli olmadı.

PLAY-OFF'TA EV SAHİBİNİ ELEDİ

CSKA Moskova, play-off çeyrek finalinde Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Baskonia'yı geçti.

Rusya'daki 2 maçla başlayan seride ilk karşılaşmayı kazanan, ikincisini yitiren CSKA Moskova, Vitoria-Gasteiz'de oynanan üçüncü ve dördüncü müsabakalardan galip ayrılarak, 3-1'le adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

CSKA MOSKOVA'NIN KOZLARI KISA OYUNCULARI

CSKA Moskova'nın bu sezon kısa oyuncularının performansı dikkati çekti.

Takımın kısa oyuncuları Nando De Colo, Sergio Rodriguez, Cory Higgins ve Will Clyburn, CSKA Moskova'yı sırtladı.

Rus ekibinde Higgins 14,8, De Colo 14,5, Clyburn 13,2 ve Rodriguez 9,9 sayı ortalamasıyla oynadı. Rakip potaya maç başı ortalama 86,5 sayı gönderen CSKA Moskova'nın ortalama 52,4 sayısını bu 4 isim kaydetti.

CLYBURN EN İYİ 5'TE?

CSKA Moskova'nın ABD'li oyuncusu Clyburn, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ilk 5'ine seçildi.

İyi bir sezon geçiren Clyburn, 34 maçın 33'ünde sahada yer alırken, 13,2 sayı, 6,9 ribaunt, 1,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

CSKA Moskova'nın Fransız oyun kurucusu Nando De Colo ise sezonun en iyi ikinci 5'inde yer aldı.

TANIDIK İSİM: ITOUDİS?

CSKA Moskova'nın başında, hem Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in hem de Türk basketbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim bulunuyor.

Rus ekibinin 5 sezondur başantrenörlüğünü üstlenen Dimitris Itoudis, yaklaşık 13 yıl Panathinaikos'ta Obradovic'in yardımcılığını yaptı. Itoudis, 2013-2014 sezonunda ise Banvit'i çalıştırdı.

Yunan başantrenör yönetiminde art arda 5 sezon Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazanan CSKA Moskova, 2016'da Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 101-96 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Itoudis'in öğrencileri, son iki sezondur Dörtlü Final'in ilk maçında rakiplerine kaybediyor.

KADRO

CSKA Moskova'nın kadrosu şöyle:

Joel Bolomboy, Alexander Khomenko, Ivan Ukhov, Alexander Gavrilov, Semen Antanov, Alexandr Ershov, Andrey Vorontsevich, Andrei Lopatin, Mikhail Kulagin, Nikita Kurbanov (Rusya), Nando De Colo (Fransa), Alec Peters, Kyle Hines, Othello Hunter, Will Clyburn, Cory Higgins (ABD), Sergio Rodriguez (İspanya), Daniel Hackett (İtalya).