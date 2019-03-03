İBB evinde kazandı

Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde etti. Afyonkarahisar temsilcisi ise 13. yenilgisini yaşadı.

Müsabakaya 8-0'lık seriyle başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Semih Erden'in pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 14-8 üstün geçti. Çeyreğin kalan bölümünde oyunu dengeleyen Afyon Belediyespor, Altan Erol ve Calloway'ın üç sayılık basketleriyle farkı 2 sayıya kadar indirse de turuncu-lacivertli ekip, ilk çeyreği 18-16 önde tamamladı.

İkinci yarıya iyi başlayan Afyon Belediyespor, Zelionis ile Hagins'in hızlı hücumlardan ürettiği sayılarla 14. dakikada öne (22-24) geçti. Zelionis'in pota altından, Culpepper'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, soyunma odasına 39-35 önde gitti.

İkinci yarıda tempoyu arttıran Afyon Belediyespor, hücumlardan boş dönen İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Carter'ın etkili oyunuyla 26. dakikada farkı 13 sayıya taşıdı: 43-56. Savunmasını sertleştiren ve çeyreğin kalan bölümünde rakibine sayı şansı vermeyen turuncu-lacivertli ekip, Babic ile Holloway'ın kaydettiği basketlerle farkı kapattı ve final periyoduna 57-56 üstün girdi.

Son çeyrekte iki ekip de pota altından sayılar üretirken 35. dakika 65-65'lik eşitlikle geçildi. Son bölümleri çekişmeli geçen müsabakada turuncu-lacivertli ekip, Halloway'ın boyalı alandan kaydettiği basketle 39. dakikada üstünlüğü yeniden ele aldı: 72-70. Ellis'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahadan 75-70 galip ayrıldı.

MAÇIN ARDINDAN

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 75-70 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Hakan Yavuz, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yavuz, çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Üçüncü periyotta 13 sayı geriden geldik. Son çeyrekte rakibimiz istediğimiz beşle oynadı. Biz de bundan yararlanarak rahat oynadık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maçı kaybetseydik, üst tarafla aramız açılacaktı. Bu galibiyetle son sıradan kurtulduk. Henüz hiçbir şey bitmedi. Daha kazanmamız gerek çok maç var." ifadelerini kullandı.

Salon: Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Semih Vural

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 26, Heslip 9, Ellis 16, Babic 8, Semih Erden 14, Mehmet Yağmur 2, Ramazan Tekin, Caner Topaloğlu, Minchev

Afyon Belediyespor: Calloway 9, Culpepper 13, Altan Erol 7, Cevher Özer 2, Carter 18, Dorukhan Engindeniz 3, Oğulcan Baykan, Hagins 7, Serkan Menteşe, Zelionis 11

1. Periyot: 18-16

Devre: 35-39

3. Periyot: 57-56

Beş faulle çıkan: 39.06 Altan Erol (Afyon Belediyespor)