Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 19, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 22. hafta mücadeleleriyle devam edildi.
Basketbolda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Gündoğdu Adana Basketbol-Galatasaray: 80-94
OGM Ormanspor-Kırçiçeği Bodrum: 88-38
Bellona Kayseri Basketbol-Canik Belediyespor: 106-81
İzmit Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 65-94
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİG
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Finalspor: 73-61
Ankara DSİ-Petkimspor: 62-88
Karesispor-Semt77 Yalova Belediyespor: 80-90
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Akdeniz Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 81-72
Urla Belediyespor-Bayraklı Belediyespor: 74-83
Edremit Belediyesi Gürespor-İstanbulgücü: 78-75
Elazığ İl Özel İdare-A Koleji: 87-60
- 16.2.2019 20:36
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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