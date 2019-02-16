Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Türkiye liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Kadınlar Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 19, Türkiye 1. Ligi'ne ise 22. hafta mücadeleleriyle devam edildi.

Basketbolda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Gündoğdu Adana -Galatasaray: 80-94

OGM Ormanspor-Kırçiçeği : 88-38

Bellona Kayseri Basketbol-Canik Belediyespor: 106-81

İzmit Belediyespor-Mersin : 65-94

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİG

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Finalspor: 73-61

Ankara DSİ-Petkimspor: 62-88

Karesispor-Semt77 Yalova Belediyespor: 80-90

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Akdeniz Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 81-72

Urla Belediyespor-Bayraklı Belediyespor: 74-83

Edremit Belediyesi Gürespor-İstanbulgücü: 78-75

Elazığ İl Özel İdare-A Koleji: 87-60

  1. 16.2.2019 20:36
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