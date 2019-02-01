Fener uzatmada yıkıldı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Vesely'den mahrum çıktığı Bayern Münih deplasmanında yıkıldı: 86-90. İlk çeyreği 21-20 önde geçen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 34-29 mağlup girdi. 52-52 girilen final periyodunda da eşitlik bozulmadı (66-66) ve maç uzatmaya gitti. İlk uzatma da 80-80 bitince karşılaşmada ikinci uzatma dakikalarına gidildi. Son topları iyi kullanamayan Kanarya, 21. haftada 3. mağlubiyetini aldı