Fener uzatmada yıkıldı
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Vesely'den mahrum çıktığı Bayern Münih deplasmanında yıkıldı.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Vesely'den mahrum çıktığı Bayern Münih deplasmanında yıkıldı: 86-90. İlk çeyreği 21-20 önde geçen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 34-29 mağlup girdi. 52-52 girilen final periyodunda da eşitlik bozulmadı (66-66) ve maç uzatmaya gitti. İlk uzatma da 80-80 bitince karşılaşmada ikinci uzatma dakikalarına gidildi. Son topları iyi kullanamayan Kanarya, 21. haftada 3. mağlubiyetini aldı
- 1.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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