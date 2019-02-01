Fener uzatmada yıkıldı – Fotomaç – 01 Şubat 2019
01 Şubat 2019, Cuma
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Fener uzatmada yıkıldı

Fener uzatmada yıkıldı

, 'nde Vesely'den mahrum çıktığı deplasmanında yıkıldı.

, 'nde Vesely'den mahrum çıktığı deplasmanında yıkıldı: 86-90. İlk çeyreği 21-20 önde geçen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 34-29 mağlup girdi. 52-52 girilen final periyodunda da eşitlik bozulmadı (66-66) ve maç uzatmaya gitti. İlk uzatma da 80-80 bitince karşılaşmada ikinci uzatma dakikalarına gidildi. Son topları iyi kullanamayan Kanarya, 21. haftada 3. mağlubiyetini aldı

  1. 1.2.2019
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