Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuç
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 16., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 19. hafta, yapılan 3'er maçla başladı.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİG
Sigortam.net İTÜ Basketbol-Ankara DSİ: 83-73
Artvin Belediyespor-Düzce Belediyespor: 98-93
Semt77 Yalova Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 90-93
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Nesibe Aydın-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 71-68
A Koleji-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 72-63
Bayraklı Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi: 72-86
- 26.1.2019 01:36
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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