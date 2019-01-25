Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuç
25 Ocak 2019, Cuma
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basketbol liglerinde toplu sonuç

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuç

Basketbol 1. Ligi'nde 16., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 19. hafta, yapılan 3'er maçla başladı.

Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİG

Sigortam.net İTÜ Basketbol-Ankara DSİ: 83-73

Artvin Belediyespor-Düzce Belediyespor: 98-93

Semt77 Yalova Belediyespor-Manisa : 90-93

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Nesibe Aydın-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 71-68

A Koleji-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 72-63

Bayraklı Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi: 72-86

  1. 26.1.2019 01:36
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