Komaya giren genç basketçi yaşamını yitirdi
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Komaya giren genç basketçi yaşamını yitirdi

Komaya giren genç basketçi yaşamını yitirdi

'deki evinde fenalaşan, Türkiye  1'inci Ligi ekiplerinden Edirnespor Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu  (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  kullandıktan sonra komaya girdiği iddia edilen Zahra'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

'de yaşayan ve Türkiye 1'inci Ligi'nde mücadele eden Edirnespor Basketbol Takımı'nda geçen yıl oyuncu kurucu olarak görev alan , dün gece evinde komaya girdi. Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç basketçi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yüksek dozda kullandıktan sonra komaya girdiği iddia edilen Kemal Mazlum Zahra'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kurumu'na gönderildi. Zahra'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

  1. 24.12.2018 15:08
  2. Güncelleme: 24.12.2018 15:33
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