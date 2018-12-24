Komaya giren genç basketçi yaşamını yitirdi
Edirne'deki evinde fenalaşan, Türkiye Basketbol 1'inci Ligi ekiplerinden Edirnespor Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Kemal Mazlum Zahra (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Uyuşturucu kullandıktan sonra komaya girdiği iddia edilen Zahra'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.
Edirne'de yaşayan ve Türkiye Basketbol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Edirnespor Basketbol Takımı'nda geçen yıl oyuncu kurucu olarak görev alan Kemal Mazlum Zahra, dün gece evinde komaya girdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç basketçi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yüksek dozda uyuşturucu kullandıktan sonra komaya girdiği iddia edilen Kemal Mazlum Zahra'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Zahra'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
- 24.12.2018 15:08
- Güncelleme: 24.12.2018 15:33
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti!
Toplam 1
Yorum
İbrahim Türkdemiir Bu aşama da yapılacak şey kulübe toyekün bir yardım kampanyası başladılmalıdır
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