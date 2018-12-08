FIBA’nın yeni Genel Sekreteri Andreas Zagklis
Patrick Baumann’ın vefatının ardından boşalan FIBA Genel Sekreterliği görevine Yunan spor adamı Andreas Zagklis getirildi.
FIBA Genel Kurulu, 7 Aralık Cuma günü yaptığı toplantıda Andreas Zagklis'i oy birliği ile yeni FIBA Genel Sekreterini seçti. Patrick Baumann'ın vefatının ardından boşalan FIBA Genel Sekreterliği görevine Yunan spor adamı Andreas Zagklis seçildi. 2016 yılında FIBA bünyesine dahil olan Zagklis, halihazırda kurumun Hukuk Hizmetleri Başkanı ve Baş Avukatı olarak çalışıyordu. 2003 yılından bu yana FIBA Genel Sekreteri olarak görev yapan İsviçreli spor adamı Patrick Baumann, 13 Ekim'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle 51 yaşında hayata gözlerini yummuştu.
ANDREAS ZAGKLİS KİMDİR?
38 yaşındaki Yunan spor adamı Andreas Zagklis, Atina Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. 2004, 2006 ve 2008 Olimpiyat Oyunları'nda Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) asistanlık yapan Zagklis, 2016 yılına dek spor hukuku alanında çalışan önemli isimlerle bir arada avukatlık yaptı ve 2016'da FIBA'nın hukuk ekibinin başına getirildi.
- 8.12.2018 15:47
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