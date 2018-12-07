12 Dev Adam Dünya sıralamasındaki yerini korudu – Fotomaç – 07 Aralık 2018
07 Aralık 2018, Cuma
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Dünya sıralamasındaki yerini korudu

<a href="/index/12-dev-adam?id=954d0686-a1b0-46ff-a02a-ad2482221575" class="" rel="tag">12 Dev Adam</a> Dünya sıralamasındaki yerini korudu

FIBA Dünya sıralamasında 17. sıradaki yerini korurken, zirvede yer aldı. Milliler, Avrupa sıralamasında ise 11. basamakta.

FIBA Dünya sıralamasında 17. sıradaki yerini korurken, zirvede yer aldı. Milliler, Avrupa sıralamasında ise 11. basamakta.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2019 Elemeleri'nde beşinci pencerede oynanan maçların tamamlanmasının ardından FIBA'nın dünya erkekler sıralaması belli oldu. FIBA'nın resmi internet sitesinden açıklanan listende 432 puanla 17. sıradaki yerini korudu. , Avrupa sıralamasında ise 11. basamakta yer aldı. Sıralama, FIBA 2019 kura çekiminde torbalarda yer alacak takımların belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Sıralamada ilk yedide yer alan takımlar da değişmedi.

Listenin en tepesinde 783 puanlı bulunurken, 702.6 puanla ikinci sırada, 650.2 puanla ise üçüncü sırada bulunuyor. 'nın ardından sırasıyla , Arjantin, Litvanya ve Slovenya ilk yedide yer alırken sekizinci sıraya yükseldi, bir basamak gerileyen Hırvatistan dokuzuncu olurken ve onuncu sıradaki yerini korudu.
  1. 7.12.2018 13:50
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