Ufuk Sarıca gelecekten ümitli!
08 Mart 2019, Cuma
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gelecekten ümitli!

Ufuk Sarıca gelecekten ümitli!

, “’na kalbimizi ortaya koyarak katıldık. Şu anda gelecek 12 yılın takımını oluşturuyoruz. Genç isimlerden çok ümitliyim” dedi.

'de düzenlenecek 2019 FIBA 'na katılım hakkını kazanan A Milli Basketbol Takımı'nda Başantrenör , açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, turnuvaya; kulüpler, oyuncular ve federasyonun desteğiyle hep birlikte katılma hakkı elde ettiklerini belirterek, "Oyuncularımız kalplerini sahaya koyarak iyi mücadele etti ve her zorluğa rağmen başarılı olabileceklerini gösterdi. Kulüplerinde çok süre alamayan isimler büyük maçlarda oynayacak güce ve yeteneğe sahip olduklarını kanıtladı." ifadelerini kullandı.


GEÇİŞ SÜRECİNDE BAŞARDIK


Elemeler henüz sona ermeden katılım biletini aldıkları için gurur duyduğunu ifade eden Sarıca, "Yeni bir jenerasyon oluşturuyoruz. Takımımızda fazla sayıda genç oyuncumuz var ve böyle maçlarda yer alarak deneyim kazanıyorlar. Bir yandan jenerasyon değişikliği yaparken, bir yandan da iyi sonuçlar almayı başardık. Şu anda sanıyorum gelecek 12 yılın takımını oluşturuyoruz. Gelecekten ve genç oyuncularımızdan çok ümitliyim. Kolay öğrenen ve çalışkan bir jenerasyon yetişiyor. Başarı gelecektir" diye konuştu.

  1. 6.12.2018
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