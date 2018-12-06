Ufuk Sarıca gelecekten ümitli!
Ufuk Sarıca, “Dünya Kupası’na kalbimizi ortaya koyarak katıldık. Şu anda gelecek 12 yılın takımını oluşturuyoruz. Genç isimlerden çok ümitliyim” dedi.
Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılım hakkını kazanan A Milli Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ufuk Sarıca, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, turnuvaya; kulüpler, oyuncular ve federasyonun desteğiyle hep birlikte katılma hakkı elde ettiklerini belirterek, "Oyuncularımız kalplerini sahaya koyarak iyi mücadele etti ve her zorluğa rağmen başarılı olabileceklerini gösterdi. Kulüplerinde çok süre alamayan isimler büyük maçlarda oynayacak güce ve yeteneğe sahip olduklarını kanıtladı." ifadelerini kullandı.
GEÇİŞ SÜRECİNDE BAŞARDIK
Elemeler henüz sona ermeden katılım biletini aldıkları için gurur duyduğunu ifade eden Sarıca, "Yeni bir jenerasyon oluşturuyoruz. Takımımızda fazla sayıda genç oyuncumuz var ve böyle maçlarda yer alarak deneyim kazanıyorlar. Bir yandan jenerasyon değişikliği yaparken, bir yandan da iyi sonuçlar almayı başardık. Şu anda sanıyorum gelecek 12 yılın takımını oluşturuyoruz. Gelecekten ve genç oyuncularımızdan çok ümitliyim. Kolay öğrenen ve çalışkan bir jenerasyon yetişiyor. Başarı gelecektir" diye konuştu.
- 6.12.2018
-
DG Sivasspor E. Yeni Malatyaspor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
-
İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 16
Yorum
Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
-
Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
Toplam 2
Yorum
uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Ufuk Sarıca gelecekten ümitli! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.