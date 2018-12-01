Anadolu Efes kazanmaya devam ediyor!
THY Euroleague'nin 10. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanyol ekibi Baskonia'yı 96-85 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Robert Lottermoser xx, Damir Javor xx, Aare Halliko xx
Anadolu Efes: Rodrigue Beaubois xx 14, Doğuş Balbay xx 11, Brock Motum xxx 16, Adrien Moerman xxx 10, Tibor Pleiss x 4, Vasilije Micic xxx 16, James Anderson x 7, Bryant Dunston xxx 10, Krunoslav Simon xx 8, Shane Larkin x
Başantrenör: Ergin Ataman
Baskonia: Johannes Voigtmann xx 15, Marcelinho Huertas x 8, Matt Janning xxxx 20, Ilimane Diop x 2, Jayson Granger xx 10, Vincent Poirier x 6, Tornike Shengelia x 6, Shavon Shields x 3, Darrun Hilliard xxx 15, Luca Vildoza x
Başantrenör: Velimir Perasovic
1. Periyot: 25-17 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 44-42 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 75-67 (Anadolu Efes lehine)
- 1.12.2018 08:25
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