Pınar Karşıyaka, Banvit'i 85-64 mağlup etti – Fotomaç – 27 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    , Banvit'i 85-64 mağlup etti

    Pınar Karşıyaka, Banvit'i 85-64 mağlup etti

    Basketbolda Pınar Kupası'nın son maçında , Banvit'i 85-64 mağlup etti.

    Basketbolda Pınar Kupası'nın son maçında , Banvit'i 85-64 mağlup etti.

    Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-14 üstün geçen Pınar Karşıyaka, devreyi de 46-34 önde tamamladı.

    Üçüncü periyodu da 60-52 galip tamamlayan yeşil-kırmızılı ekip, rakibini 85-64 mağlup etti.

    Pınar Karşıyaka'da Erving Walker 24 sayı ile galibiyete katkı sağlarken, Banvit'te Tolga Geçim 20 sayıyla oynadı.

    TOFAŞ'ın ilk sırada tamamladığı turnuvada Pınar Karşıyaka ikinci, Banvit üçüncü oldu.

    1. 27.9.2018 21:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pınar Karşıyaka, Banvit'i 85-64 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN