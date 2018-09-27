Pınar Karşıyaka, Banvit'i 85-64 mağlup etti
Basketbolda Pınar Kupası'nın son maçında Pınar Karşıyaka, Banvit'i 85-64 mağlup etti.
Basketbolda Pınar Kupası'nın son maçında Pınar Karşıyaka, Banvit'i 85-64 mağlup etti.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-14 üstün geçen Pınar Karşıyaka, devreyi de 46-34 önde tamamladı.
Üçüncü periyodu da 60-52 galip tamamlayan yeşil-kırmızılı ekip, rakibini 85-64 mağlup etti.
Pınar Karşıyaka'da Erving Walker 24 sayı ile galibiyete katkı sağlarken, Banvit'te Tolga Geçim 20 sayıyla oynadı.
TOFAŞ'ın ilk sırada tamamladığı turnuvada Pınar Karşıyaka ikinci, Banvit üçüncü oldu.
- 27.9.2018 21:21
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PFDK, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası verdi
Toplam 1
Yorum
klaus ulan nasıl ceza veriyonuz iki kulübün yaptığı aynı tarife fenere zamlı beşiktaşa zamsız.....
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 27
Yorum
Tarafkartal Başarılarımızla, Avrupayı kendimize muhtaç etmedikten sonra! Kirli oyunlarla yenilmeye devam edeceğiz! Bu işin FB-GS-BJK-TS farketmez!BAŞARI
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 27
Yorum
Tarafkartal Bu milad olsun! Milli takımlarımız ve Kulüplerimiz aklını başına alıp, başarı için son damlasına kadar savaşmalı!
Pınar Karşıyaka, Banvit'i 85-64 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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