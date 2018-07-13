Doğan Hakyemez, son yolculuğuna uğurlandı – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    , son yolculuğuna uğurlandı

    Doğan Hakyemez, son yolculuğuna uğurlandı

    Türk basketbolunun duayenlerinden eski milli oyuncu ve yönetici , son yolculuğuna uğurlandı.

    Türk basketbolunun duayenlerinden eski milli oyuncu ve yönetici , son yolculuğuna uğurlandı.

    Geçirdiği kalp krizi sonucu hayata 68 yaşında gözlerini yuman Doğan Hakyemez'in cenaze namazı, ikindi vakti Zincirlikuyu Camisi'nde kılındı.

    Hakyemez'in cenaze namazına ve spor camiasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hiyadayet Türkoğlu, eski TBF Başkanı , Galatasaray Kulübü Başkanı , TBF Yönetim Kurulu üyeleri, TBF CEO'su , A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Türk basketbolunun duayen isimlerinden , başantrenörler , , , Hakyemez ailesi ve çok sayıda kişi hazır bulundu.

    Doğan Hakyemez'in Türk bayrağına sarılı olarak getirilen tabutunun üzerine, milli takımda oynadığı dönemde giydiği 7 numaralı forma konuldu.

    Kılınan cenaze namazının ardından Doğan Hakyemez'in naaşı, Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    TÜRKOĞLU: "KENDİSİNİ ÖZLEYECEĞİZ"
    TBF Başkanı , Doğan Hakyemez'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

    Cenaze namazı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkoğlu, "İnanın bazen söyleyecek kelimeleri bulamıyorsunuz. Tüm spor camiamızın, basketbol camiamızın başı sağ olsun. Herkes tarafından sevilen, sayılan bir insandı. Çok renkli bir karakterdi. Basketbola çok emeği dokundu. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Böyle değerlerin, böyle insanların aramızdan ayrılması inanın herkesi üzüntüye boğuyor. Mekanı cennet olsun. Çok değerli bir insandı. Güzel anılarım var onunla. Kendisini özleyeceğiz." diye konuştu.

    TBF CEO'su Ömer Onan ise son görevlerini yapmak için geldiklerini belirterek, "Çok üzgünüz. Doğan ağabeyi 14-15 yaşımdan beri tanıyorum. Muhteşem bir oyuncu, muhteşem bir yöneticiydi. Çoğu kişiye emeği geçmiş, bizlerin yetişmesine katkı sağlamış, milli takıma ve birçok kulüp takımına hizmet etmiş, çok sevdiğimiz, saydığımız bir büyüğümüzdü. Üzüntümüzü tarif edemiyoruz. Allah rahmet eylesin. Acılı ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 13.7.2018 18:38
    2. Güncelleme: 13.7.2018 18:41
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