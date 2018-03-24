Play-Off'a tek koltuk

THY Euroleague'de play-off'larda mücadele edecek 8 takımın 7'si belli oldu. Lider CSKA Moskova ile ikinci Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Olympiakos, Real Madrid, Panathinaikos Superfoods, Khimki ve Zalgiris, play-off'larda yer alma hakkı elde eden takımlar olmayı başardı.

Ligde 15 galibiyetle 8. sırada bulunan Baskonia, play-off'larda mücadele edecek son takım olmaya yakın. Takipçisi Maccabi FOX'un 2 galibiyet önünde bulunan İspanyol ekibi, kalan iki haftada bir galibiyet elde etmesi ya da İsrail temsilcisinin bir maç kaybetmesi durumunda play-off'a kalacak. Baskonia ile Maccabi FOX, 29. hafta maçında karşı karşıya gelecek.