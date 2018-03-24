Play-Off'a tek koltuk
THY Euroleague'de play-off'a kalmayı başaran 7 takım belli oldu. Son biletin ise iki talibi var.
THY Euroleague'de play-off'larda mücadele edecek 8 takımın 7'si belli oldu. Lider CSKA Moskova ile ikinci Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Olympiakos, Real Madrid, Panathinaikos Superfoods, Khimki ve Zalgiris, play-off'larda yer alma hakkı elde eden takımlar olmayı başardı.
Ligde 15 galibiyetle 8. sırada bulunan Baskonia, play-off'larda mücadele edecek son takım olmaya yakın. Takipçisi Maccabi FOX'un 2 galibiyet önünde bulunan İspanyol ekibi, kalan iki haftada bir galibiyet elde etmesi ya da İsrail temsilcisinin bir maç kaybetmesi durumunda play-off'a kalacak. Baskonia ile Maccabi FOX, 29. hafta maçında karşı karşıya gelecek.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:51
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Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?
Toplam 2
Yorum
6bahçe olamaz ,,istatistik olarak zaten zor
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Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?
Toplam 2
Yorum
eyy fenerliler. volkan demirelle asla şampiyon olamayız..1. madde bu..aklınıza kazıyın.
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Skandal! Fenerbahçe yarım düzine gol yedi
Toplam 36
Yorum
yazıktır fenerlinin paralarına. GS. Maçlarının kaplanı nedense diğer tüm maçlar da yavru kedi gibi..BJK maçlarında da kırmızı. ne diye milyonlar verip kontrat uzatıyonuz..?
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