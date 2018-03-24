Play-Off'a tek koltuk – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Play-Off'a tek koltuk

    Play-Off'a tek koltuk

    Euroleague'de play-off'a kalmayı başaran 7 takım belli oldu. Son biletin ise iki talibi var.

    Euroleague'de play-off'larda mücadele edecek 8 takımın 7'si belli oldu. Lider CSKA Moskova ile ikinci Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra , , Panathinaikos Superfoods, Khimki ve Zalgiris, play-off'larda yer alma hakkı elde eden takımlar olmayı başardı.

    Ligde 15 galibiyetle 8. sırada bulunan Baskonia, play-off'larda mücadele edecek son takım olmaya yakın. Takipçisi Maccabi 'un 2 galibiyet önünde bulunan İspanyol ekibi, kalan iki haftada bir galibiyet elde etmesi ya da temsilcisinin bir maç kaybetmesi durumunda play-off'a kalacak. Baskonia ile Maccabi FOX, 29. hafta maçında karşı karşıya gelecek.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:51
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