Haydi Darüşşafaka – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Haydi

    Haydi <a href="/index/darussafaka?id=a7dafbfe-2d00-4f13-bd2c-27cdbd72575c" class="" rel="tag">Darüşşafaka</a>

    , ULEB yarı final ilk maçında bugün B. Münih’i konuk edecek

    ULEB 'nda fırtına gibi esen , bugün zorlu bir sınav verecek. Temsilcimiz, yarı final ilk maçında Alman devi 'i ağırlayacak. Volkswagen Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve Tivibu Spor'dan yayınlanacak. Eşleşmede iki galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak. Galibiyet sayısında eşitlik olması halinde turu geçecek ekibi belirleyecek 3. ve son müsabaka 28 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:40
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