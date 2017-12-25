 Muratbey Uşak'ta Aziz Bekir'den işbaşı – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    'ta Aziz Bekir'den işbaşı

    Muratbey Uşak'ta Aziz Bekir'den işbaşı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11 haftada 1 galibiyetle son sırada bulunan 'ta istifa ederek Trabzonspor'la anlaşan Ozan Bulkaz'ın yerine getirilen Aziz Bekir, işbaşı yaptı.

    Petkimspor'dan ayrılıp ligde üst üste 9 yenilgi alan kırmızı-siyahlılarla resmi sözleşme imzalayan Bekir, yeni takımıyla ilk maçına cumartesi günü iç sahada Eskişehirspor karşısında çıkacak.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:14
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