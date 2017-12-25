Muratbey Uşak'ta Aziz Bekir'den işbaşı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11 haftada 1 galibiyetle son sırada bulunan Muratbey Uşak'ta istifa ederek Trabzonspor'la anlaşan Ozan Bulkaz'ın yerine getirilen Aziz Bekir, işbaşı yaptı.
Petkimspor'dan ayrılıp ligde üst üste 9 yenilgi alan kırmızı-siyahlılarla resmi sözleşme imzalayan Bekir, yeni takımıyla ilk maçına cumartesi günü iç sahada Eskişehirspor karşısında çıkacak.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:14
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Arda geliyor mu? Fikret Orman açıkladı!
Toplam 1
Yorum
BJK Bu Şenol hocadan bir şey olmaz.Takım üstündeki hakimiyetini kaybetmiş.Türkiyenin en kadrosu elinde.Yönetim daha ne yapsın.
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Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o an...
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Yorum
guven38 bu adami futboldan men etmek lazim
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Beşiktaş'ı böyle sallayacak...
Toplam 3
Yorum
bjk smokie :) hani gelsin misafirimiz olsun bi çayımızı içsinde :D gerisine gerek yok :D
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