 Maccabi FOX sınavı – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Maccabi FOX sınavı

    Maccabi FOX sınavı
    Fenerbahçe Doğuş'un THY Avrupa Ligi'ndeki yolculuğu sürüyor. Obradovic'in öğrencileri 14. haftada bu gece İsrail'de Maccabi FOX'a konuk olacak. Saat 22.05'te başlayacak karşılaşmayı beIN Sports 3 naklen ekranlara getirecek. Son maçında İstanbul'da Kızılyıldız'ı 82-56 yenen sarı-lacivertliler, grupta 9 galibiyet, 4 yenilgi ile 3'üncü sıradaki yerini koruyor. 7 galibiyeti, 6 mağlubiyeti olan Maccabi ise 8'inci sırada.

    Şansı tutmuyor!
    Son iki maçını kaybeden Maccabi FOX'u Fenerbahçe'yi 2010-2011 sezonunda lig şampiyonluğuna taşıyan başantrenör Neven Spahija çalıştırıyor. Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle yaptığı son iki karşılaşmadan yenik ayrıldı. İki ekibin THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek oynadığı 7 karşılaşmada ise Kanarya'nın 3 galibiyeti var.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:19
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