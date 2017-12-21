Maccabi FOX sınavı

Fenerbahçe Doğuş'un THY Avrupa Ligi'ndeki yolculuğu sürüyor. Obradovic'in öğrencileri 14. haftada bu gece İsrail'de Maccabi FOX'a konuk olacak. Saat 22.05'te başlayacak karşılaşmayı beIN Sports 3 naklen ekranlara getirecek. Son maçında İstanbul'da Kızılyıldız'ı 82-56 yenen sarı-lacivertliler, grupta 9 galibiyet, 4 yenilgi ile 3'üncü sıradaki yerini koruyor. 7 galibiyeti, 6 mağlubiyeti olan Maccabi ise 8'inci sırada.



Şansı tutmuyor!

Son iki maçını kaybeden Maccabi FOX'u Fenerbahçe'yi 2010-2011 sezonunda lig şampiyonluğuna taşıyan başantrenör Neven Spahija çalıştırıyor. Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle yaptığı son iki karşılaşmadan yenik ayrıldı. İki ekibin THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek oynadığı 7 karşılaşmada ise Kanarya'nın 3 galibiyeti var.