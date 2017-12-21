Maccabi FOX sınavı
Şansı tutmuyor!
Son iki maçını kaybeden Maccabi FOX'u Fenerbahçe'yi 2010-2011 sezonunda lig şampiyonluğuna taşıyan başantrenör Neven Spahija çalıştırıyor. Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle yaptığı son iki karşılaşmadan yenik ayrıldı. İki ekibin THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek oynadığı 7 karşılaşmada ise Kanarya'nın 3 galibiyeti var.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:19
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
Maccabi FOX sınavı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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