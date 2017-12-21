Heyecana devam

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 14. hafta maçlarıyla devam edecek. A. Efes ve F.Bahçe Doğuş'un da mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında program şöyle:



BUGÜN:

21.00: Kızılyıldız-P. Superfoods

22.00: B.Bamberg-Real Madrid

22.05: M. FOX-F.Bahçe Doğuş

22.45: Valencia-Zalgiris



YARIN:

20.00: CSKA Moskova-Khimki

20.30: A. Efes-Olympiakos

22.30: Baskonia-Barcelona

22.45: U. Malaga-O. Milan