 Heyecana devam – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Heyecana devam

    Heyecana devam
    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 14. hafta maçlarıyla devam edecek. A. Efes ve F.Bahçe Doğuş'un da mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında program şöyle:

    BUGÜN:
    21.00: Kızılyıldız-P. Superfoods
    22.00: B.Bamberg-Real Madrid
    22.05: M. FOX-F.Bahçe Doğuş
    22.45: Valencia-Zalgiris

    YARIN:
    20.00: CSKA Moskova-Khimki
    20.30: A. Efes-Olympiakos
    22.30: Baskonia-Barcelona
    22.45: U. Malaga-O. Milan
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:55
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