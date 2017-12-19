 Rakip Kızılyıldız – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Rakip Kızılyıldız

    Rakip Kızılyıldız
    F.Bahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında bugün saat 20.45'te, beIN sports 3'ten yayınlanacak maçta Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibini konuk edecek. Sarı-lacivertliler, 12 maçta 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle averajla 3. sırada.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:33
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