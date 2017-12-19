Grupta ilk 8 haftada aldığı 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 13 puan ve averajla 3. sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, Juventus Utena'ya konuk olacak. Utena kentiyle aynı adı taşıyan salondaki müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak. Pınar Karşıyaka, İzmir'deki ilk müsabakayı 90-78 kazanmıştı.

Yeşil-kırmızılı ekibe geçen hafta dahil olan Marko Banic yarınki maçta forma giyebilecek. Eşi doğum yapan Jarrod Jones ile son transfer Byron Allen ise yarın takımda bulunmayacak.

AVRUPA'DA 182. RANDEVU

Avrupa kupalarında 182. maçını oynayacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 91 galibiyet, 89 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 14 bin 222 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 75 sayı gördü.

