 Pınar Karşıyaka Litvanya deplasmanında – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Litvanya deplasmanında

    <a href="/index/pinar-karsiyaka?id=244318e5-e8b4-4f1d-8338-cbf84d434a00" class="" rel="tag">Pınar Karşıyaka</a> Litvanya deplasmanında

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden , 9. hafta maçında yarın deplasmanda Litvanya ekibi Juventus Utena ile karşılaşacak.

    Grupta ilk 8 haftada aldığı 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 13 puan ve averajla 3. sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, Juventus Utena'ya konuk olacak. Utena kentiyle aynı adı taşıyan salondaki müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak. , İzmir'deki ilk müsabakayı 90-78 kazanmıştı.

    Yeşil-kırmızılı ekibe geçen hafta dahil olan Marko Banic yarınki maçta forma giyebilecek. Eşi doğum yapan Jarrod Jones ile son transfer Byron Allen ise yarın takımda bulunmayacak.

    AVRUPA'DA 182. RANDEVU
    Avrupa kupalarında 182. maçını oynayacak , daha önceki müsabakalarda 91 galibiyet, 89 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 14 bin 222 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 75 sayı gördü.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:53
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