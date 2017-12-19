Muratbey Uşak'ta şok istifa!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak'ın genel menajeri Fatihan Erdoğan istifa etti.
Erdoğan, yaptığı açıklamada, başantrenör Ozan Bulkaz'ın dün görevi bırakmasının ardından istifa kararı aldığını söyledi. Takımda 16 yıl boyunca Bulkaz ile çalıştıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bulkaz'ın ayrılması ile yeni gelen ekibin daha rahat çalışması için bugün itibarıyla görevimden istifa ettim. Başta Uşak halkına, beraber çalıştığımız yöneticilere, sporculara ve teknik ekibe çok teşekkür ederim. Küçük şehirde büyük başarılara imza attık. Bundan sonra takımı seyirci olarak desteklemeye devam edeceğim. Muratbey Uşak takımına başarılar dilerim."
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:27
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Muratbey Uşak'ta şok istifa! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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