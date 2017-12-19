Erdoğan, yaptığı açıklamada, başantrenör Ozan Bulkaz'ın dün görevi bırakmasının ardından istifa kararı aldığını söyledi. Takımda 16 yıl boyunca Bulkaz ile çalıştıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bulkaz'ın ayrılması ile yeni gelen ekibin daha rahat çalışması için bugün itibarıyla görevimden istifa ettim. Başta Uşak halkına, beraber çalıştığımız yöneticilere, sporculara ve teknik ekibe çok teşekkür ederim. Küçük şehirde büyük başarılara imza attık. Bundan sonra takımı seyirci olarak desteklemeye devam edeceğim. Muratbey Uşak takımına başarılar dilerim."



