 Darüşşafaka'nın konuğu FIAT Torino – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    'nın konuğu FIAT Torino

    Darüşşafaka'nın konuğu FIAT Torino

    Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 9. hafta maçında yarın İtalyan ekibi FIAT Torino'yu konuk edecek.

    Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Geride kalan 8 maçta aldığı 7 galibiyetle lider durumunda bulunan , ilk 4 takımın yükseleceği Top 16'ya kalmayı garantiledi. Dörder galibiyet ve mağlubiyet yaşayan FIAT Torino ise averajla 4. sırada yer alıyor.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:50
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