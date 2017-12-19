Darüşşafaka'nın konuğu FIAT Torino
Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 9. hafta maçında yarın İtalyan ekibi FIAT Torino'yu konuk edecek.
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Geride kalan 8 maçta aldığı 7 galibiyetle lider durumunda bulunan Darüşşafaka, ilk 4 takımın yükseleceği Top 16'ya kalmayı garantiledi. Dörder galibiyet ve mağlubiyet yaşayan FIAT Torino ise averajla 4. sırada yer alıyor.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:50
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Darüşşafaka'nın konuğu FIAT Torino haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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