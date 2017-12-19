Ataman Anadolu Efes'te

Kötü gidişat sonrası Velimir Perasovic’le yolları ayıran lacivert-beyazlılar, eski koçu Ergin Ataman’la anlaştı

A.Efes'te Ergin Ataman 3. kez başantrenörlük görevine getirildi. Özellikle THY Avrupa Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından geçtiğimiz sezon başında göreve getirilen Velimir Perasovic ile yollarını ayıran lacivert-beyazlılar, tercihini eski başantrenöründen yana kullandı. Son olarak G.Saray Odeabank'ta görev yapan 51 yaşındaki Ataman, 1999-2001 ve 2008-2010 yıllarında da başantrenörlüğünü üstlendiği A.Efes ile yeni başarılara ulaşmaya çalışacak. Ergin Ataman, Anadolu Efes'in başantrenörlüğünü üstlendiği 2 dönemde 4 şampiyonluk elde etti. 2009'da lig şampiyonluğuna ulaştıran Ataman, İstanbul ekibi ile 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası (2000, 2009), bir defa da Türkiye Kupası'nda (2009) mutlu sona ulaştı. Efes, Türkiye'de son şampiyonluğunu 2008-2009'da Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde elde etti.