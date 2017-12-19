Ataman Anadolu Efes'te
Kötü gidişat sonrası Velimir Perasovic’le yolları ayıran lacivert-beyazlılar, eski koçu Ergin Ataman’la anlaştı
A.Efes'te Ergin Ataman 3. kez başantrenörlük görevine getirildi. Özellikle THY Avrupa Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından geçtiğimiz sezon başında göreve getirilen Velimir Perasovic ile yollarını ayıran lacivert-beyazlılar, tercihini eski başantrenöründen yana kullandı. Son olarak G.Saray Odeabank'ta görev yapan 51 yaşındaki Ataman, 1999-2001 ve 2008-2010 yıllarında da başantrenörlüğünü üstlendiği A.Efes ile yeni başarılara ulaşmaya çalışacak. Ergin Ataman, Anadolu Efes'in başantrenörlüğünü üstlendiği 2 dönemde 4 şampiyonluk elde etti. 2009'da lig şampiyonluğuna ulaştıran Ataman, İstanbul ekibi ile 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası (2000, 2009), bir defa da Türkiye Kupası'nda (2009) mutlu sona ulaştı. Efes, Türkiye'de son şampiyonluğunu 2008-2009'da Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde elde etti.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Ataman Anadolu Efes'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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