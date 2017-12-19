 Aslan ilk 4 aşkına – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Aslan ilk 4 aşkına

    Aslan ilk 4 aşkına
    G.SARAY, EuroCup B Grubu 9. hafta maçında bugün 20.00'de Litvanya'da Lietkabelis ile karşılaşacak. Aslan, ilk 4'ün çıkacağı 6 takımlı grupta 4. sırada. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit de saat 20.30'da Slovenya'da U.Olimpija'ya konuk olacak.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan ilk 4 aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN