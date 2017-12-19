Aslan ilk 4 aşkına
G.SARAY, EuroCup B Grubu 9. hafta maçında bugün 20.00'de Litvanya'da Lietkabelis ile karşılaşacak. Aslan, ilk 4'ün çıkacağı 6 takımlı grupta 4. sırada. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit de saat 20.30'da Slovenya'da U.Olimpija'ya konuk olacak.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Aslan ilk 4 aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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