 Trabzonspor'dan 'Eldridge' açıklaması – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Trabzonspor'dan '' açıklaması

    Trabzonspor'dan '<a href="/index/eldridge?id=ee2d938e-72a9-4eae-9b51-3ec6bd3abd8b" class="" rel="tag">Eldridge</a>' açıklaması

    Trabzonspor'un sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'ye uzatma dakikalarında mağlup olduğu maç sonrası Amerikalı oyuncu Osiris 'e sosyal medyadan tehdit mesajı gelmesi üzerine bordo mavili kulüpten konuyla ilgili açıklama yapıldı.

    Trabzonspor'un resmi internet sitesinden Genel Menajer Nihat Mala imzasıyla yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Osiris 'ye yönelik hakaret ve tehdit içerikli mesajı kınadığımızın, olayın takipçisi olduğumuzun kamuoyu tarafından bilinmesini isterim. Osiris'e sahip çıkan taraftarlarımıza da güçlü bir aile olduğumuzu bir kez daha gösterdikleri için teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:22
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