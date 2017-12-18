Trabzonspor'dan 'Eldridge' açıklaması
Trabzonspor'un sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'ye uzatma dakikalarında mağlup olduğu maç sonrası Amerikalı oyuncu Osiris Eldridge'e sosyal medyadan tehdit mesajı gelmesi üzerine bordo mavili kulüpten konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Trabzonspor'un resmi internet sitesinden Genel Menajer Nihat Mala imzasıyla yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Osiris Eldridge'ye yönelik hakaret ve tehdit içerikli mesajı kınadığımızın, olayın takipçisi olduğumuzun kamuoyu tarafından bilinmesini isterim. Osiris'e sahip çıkan taraftarlarımıza da güçlü bir aile olduğumuzu bir kez daha gösterdikleri için teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:22
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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