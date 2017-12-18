Trabzonspor'un resmi internet sitesinden Genel Menajer Nihat Mala imzasıyla yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Osiris Eldridge'ye yönelik hakaret ve tehdit içerikli mesajı kınadığımızın, olayın takipçisi olduğumuzun kamuoyu tarafından bilinmesini isterim. Osiris'e sahip çıkan taraftarlarımıza da güçlü bir aile olduğumuzu bir kez daha gösterdikleri için teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.



