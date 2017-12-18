 TOFAŞ'ta Henry affedildi – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    'ta Henry affedildi

    TOFAŞ'ta Henry affedildi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'ta geçen hafta kadro dışı bırakılan ve bu nedenle Fenerbahçe Doğuş maçında forma giyemeyen ABD'li oyun kurucu Pierria Henry affedildi.

    Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Pierria Henry'nin, 13 Aralık'ta ULEB Avrupa Kupası'ndaki Dolomiti Energia karşılaşması sırasında ve sonrasında yaşananlar nedeniyle kulübün iç disiplin kuralları doğrultusunda Fenerbahçe Doğuş maçında kadroda yer almadığı bildirildi.

    Henry'nin yapılan son değerlendirmeler neticesinde ULEB Avrupa Kupası'nda 20 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynanacak Asvel Basket maçı ile tekrar takım kadrosunda yer almasına karar verildiği kaydedildi.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:14
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