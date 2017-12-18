TOFAŞ'ta Henry affedildi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta geçen hafta kadro dışı bırakılan ve bu nedenle Fenerbahçe Doğuş maçında forma giyemeyen ABD'li oyun kurucu Pierria Henry affedildi.
TOFAŞ Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Pierria Henry'nin, 13 Aralık'ta ULEB Avrupa Kupası'ndaki Dolomiti Energia karşılaşması sırasında ve sonrasında yaşananlar nedeniyle kulübün iç disiplin kuralları doğrultusunda Fenerbahçe Doğuş maçında kadroda yer almadığı bildirildi.
Henry'nin yapılan son değerlendirmeler neticesinde ULEB Avrupa Kupası'nda 20 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynanacak Asvel Basket maçı ile tekrar takım kadrosunda yer almasına karar verildiği kaydedildi.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:14
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
TOFAŞ'ta Henry affedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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