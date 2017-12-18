Galatasaray, Lietkabelis'e konuk olacak
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 9. hafta karşılaşmasında yarın Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Panevezys kentindeki Cido Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Organizasyona kötü bir başlangıç yapmasına karşın son 4 müsabakasından 3'ünü kazanarak çıkışa geçen sarı-kırmızılı ekip, gruptan çıkma şansını sürdürebilmek için Litvanya temsilcisi önünde kritik bir maça çıkacak.
B Grubu'nda 9. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1. Bayern Münih
|8
|0
|714
|577
|16
|2. Buducnost VOLI
|4
|4
|618
|629
|12
|3. Lietkabelis
|4
|4
|622
|652
|12
|4. Galatasaray Odeabank
|3
|5
|624
|625
|11
|5. Grissin Bon Reggio Emilia
|3
|5
|570
|599
|11
|6. Hapoel Bank Yahav
|2
|6
|633
|699
|10
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:23
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Galatasaray, Lietkabelis'e konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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