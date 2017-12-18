Galatasaray, Lietkabelis'e konuk olacak

Panevezys kentindeki Cido Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Organizasyona kötü bir başlangıç yapmasına karşın son 4 müsabakasından 3'ünü kazanarak çıkışa geçen sarı-kırmızılı ekip, gruptan çıkma şansını sürdürebilmek için Litvanya temsilcisi önünde kritik bir maça çıkacak.

B Grubu'nda 9. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle: