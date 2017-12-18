 Galatasaray, Lietkabelis'e konuk olacak – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Galatasaray, Lietkabelis'e konuk olacak

    Galatasaray, Lietkabelis'e konuk olacak

    Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 9. hafta karşılaşmasında yarın Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Panevezys kentindeki Cido Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Organizasyona kötü bir başlangıç yapmasına karşın son 4 müsabakasından 3'ünü kazanarak çıkışa geçen sarı-kırmızılı ekip, gruptan çıkma şansını sürdürebilmek için Litvanya temsilcisi önünde kritik bir maça çıkacak.

    B Grubu'nda 9. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

    Takım G M A Y Puan
    1. Bayern Münih 8 0 714 577 16
    2. Buducnost VOLI 4 4 618 629 12
    3. Lietkabelis 4 4 622 652 12
    4. Galatasaray Odeabank 3 5 624 625 11
    5. Grissin Bon Reggio Emilia 3 5 570 599 11
    6. Hapoel Bank Yahav 2 6 633 699 10
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:23
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