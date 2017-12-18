Beşiktaş'ın rakibi Oostende

BJK Akatlar Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, D Grubu'ndaki 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunuyor. Grupta 4 galibiyet elde eden ve 4 maçı mağlup tamamlayan Oostende ise 6. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Sompo Japan grupta geçen hafta oynadığı maçta Sidigas Avellino'ya 90-74 mağlup olmuş, Oostende ise Telekom Baskets Bonn'u 86-84 yenmişti.