Beşiktaş'ın rakibi Oostende
Beşiktaş Sompo Japan, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. haftasında yarın Belçika'nın Oostende takımıyla karşı karşıya gelecek.
BJK Akatlar Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, D Grubu'ndaki 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunuyor. Grupta 4 galibiyet elde eden ve 4 maçı mağlup tamamlayan Oostende ise 6. sırada yer alıyor.
Beşiktaş Sompo Japan grupta geçen hafta oynadığı maçta Sidigas Avellino'ya 90-74 mağlup olmuş, Oostende ise Telekom Baskets Bonn'u 86-84 yenmişti.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:34
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Beşiktaş'ın rakibi Oostende haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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