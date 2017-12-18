 Beşiktaş'ın rakibi Oostende – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Beşiktaş'ın rakibi Oostende

    Beşiktaş'ın rakibi Oostende

    , Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. haftasında yarın Belçika'nın Oostende takımıyla karşı karşıya gelecek.

    BJK Akatlar Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, D Grubu'ndaki 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunuyor. Grupta 4 galibiyet elde eden ve 4 maçı mağlup tamamlayan Oostende ise 6. sırada yer alıyor.

    grupta geçen hafta oynadığı maçta Sidigas Avellino'ya 90-74 mağlup olmuş, Oostende ise Telekom Baskets Bonn'u 86-84 yenmişti.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:34
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