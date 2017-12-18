 Banvit Slovenya deplasmanında – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Slovenya deplasmanında

    Banvit Slovenya deplasmanında

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden , C Grubu'ndaki 9. hafta maçında yarın Slovenya temsilcisi Petrol Olimpija'ya konuk olacak.

    Başkent Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'nda TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşma, S Sport'tan canlı yayınlanacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde, Tolga Geçim'in sakatlığını atlatmasıyla kadroda eksik oyuncu bulunmuyor. C Grubu 2. hafta maçında Bandırma'da oynanan ve uzatmaya giden maçta , Slovenya temsilcisini 87-83 mağlup etmişti. Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 123 maçta 70 galibiyet, 1 beraberlik ve 52 mağlubiyet yaşadı.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:25
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