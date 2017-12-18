Banvit Slovenya deplasmanında

Başkent Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'nda TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşma, S Sport'tan canlı yayınlanacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde, Tolga Geçim'in sakatlığını atlatmasıyla kadroda eksik oyuncu bulunmuyor. C Grubu 2. hafta maçında Bandırma'da oynanan ve uzatmaya giden maçta Banvit, Slovenya temsilcisini 87-83 mağlup etmişti. Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 123 maçta 70 galibiyet, 1 beraberlik ve 52 mağlubiyet yaşadı.