Banvit Slovenya deplasmanında
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, C Grubu'ndaki 9. hafta maçında yarın Slovenya temsilcisi Petrol Olimpija'ya konuk olacak.
Başkent Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'nda TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşma, S Sport'tan canlı yayınlanacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde, Tolga Geçim'in sakatlığını atlatmasıyla kadroda eksik oyuncu bulunmuyor. C Grubu 2. hafta maçında Bandırma'da oynanan ve uzatmaya giden maçta Banvit, Slovenya temsilcisini 87-83 mağlup etmişti. Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 123 maçta 70 galibiyet, 1 beraberlik ve 52 mağlubiyet yaşadı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:25
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Banvit Slovenya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.