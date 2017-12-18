Ergin Ataman, Anadolu Efes'in başantrenörlüğünü üstlendiği 2 dönemde 4 şampiyonluk elde etti. Lacivert-beyazlıları, 2009'da lig şampiyonluğuna ulaştıran Ataman, İstanbul ekibi ile 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası (2000, 2009), bir defa da Türkiye Kupası'nda (2009) mutlu sona ulaştı. Deneyimli başantrenör, ayrıca Aydın Örs'ün yardımcı antrenörlüğünü yaptığı dönemde 1996'da Anadolu Efes ile Koraç Kupası şampiyonluğu yaşadı.

SON LİG ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞATTI

Anadolu Efes, Türkiye'nin basketbolda en üst düzey ligindeki son şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde elde etti.

Ligde 8 sezondan bu yana mutlu sona ulaşamayan Anadolu Efes, söz konusu sezonda play-off final serisinde Fenerbahçe'ye 4-2 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

LİGDE VE AVRUPA'DA 181 MAÇ

Ergin Ataman, Anadolu Efes'in başında ligde ve Avrupa'da toplam 181 maça çıktı. Deneyimli başantrenör, lacivert-beyazlılar ile ligde çıktığı 141 maçta 118 galibiyet alırken, 23 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde Avrupa Ligi ve Suprolig'de oynadığı 40 karşılaşmada ise 20'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

AVRUPA LİGİ'NDE DÖRTLÜ FİNAL OYNATTI

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğü döneminde Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.

Lacivert-beyazlılar, 1999-2000 sezonunda o dönem FIBA tarafından organize edilen Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk maçında ev sahibi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük karşılaşmasında ise İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

AVRUPA'DA 3 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Ergin Ataman, 3 farklı takımın başında Avrupa'da 3 kez şampiyonluk elde etti.

Deneyimli başantrenör, İtalya'nın Montepaschi Siena takımı ile 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve son olarak Galatasaray Odeabank ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası şampiyonluklarına ulaştı.



BAŞANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Ergin Ataman'ın başantrenör olarak çalıştığı takımlar şunlar:

Türk Telekom (1996-1998), Pınar Karşıyaka (1999), Efes Pilsen (Anadolu Efes) (1999-2001 ve 2008-2010), Montepaschi Siena (2001-2003), Ülkerspor (2003-2006), Climamio Bologna (2006-2007), Beşiktaş (2007-2008 ve 2011-2012), Galatasaray Odeabank (2012-2017), A Milli Erkek Basketbol Takımı (2014-2016)

Ataman, Avrupa'da kazandığı 3 kupa ve Türkiye'deki 3 lig şampiyonluğunun (2009 Anadolu Efes, 2012 Beşiktaş, 2013 Galatasaray) yanı sıra 5 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı (1997 Türk Telekom, 2000 ve 2009 Efes Pilsen, 2004 ve 2005 Ülkerspor), 4 defa da Türkiye Kupası'nı (2004 ve 2005 Ülkerspor, 2009 Efes Pilsen, 2012 Beşiktaş) kazandı.