Anadolu Efes farklı yenildi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki 11. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Anadolu Efes'i 84-58 mağlup etti.

Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ligdeki 6. galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk 2 dakika 34 saniyesinde iki takım da skor üretemedi. Ardından Birkan Batuk, Dunston ve Adams'ın kaydettiği sayılarla Anadolu Efes 4. dakikayı 6-0 üstün geçti. Üst üste hücumlardan boş dönen ve top kaybı yapan lacivert-beyazlı ekip karşısında 9-2'lik seri yakalayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 8. dakikada öne geçti: 9-8. Kalan bölümde de Bircevic ve Thompson ile skor üreten ve rakibine sayı şansı tanımayan ev sahibi takım, ilk periyodu 15-8 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler kaydeden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 33-23. Ardından Anadolu Efes'in Simon ve Stimac ile bulduğu sayılara Thompson'ın basketleriyle karşılık veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 39-30 üstün gitti.

Üçüncü periyotta iyi savunma yaparak Anadolu Efes'in kolay sayı bulmasına izin vermeyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Buva ve Uğur Dokuyan'ın peş peşe kazandırdığı sayılarla 27. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 55-38. Ev sahibi takım, kalan bölümde Bircevic'in skorer oyunuyla final periyoduna 64-46 önde girdi.

İlk 3 çeyrekte sergilediği üstün oyunu son periyoda da taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 84-58 galip ayrıldı.

Karşılaşma 30 dakika geç başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Anadolu Efes arasındaki karşılaşma, sahalardaki potalardan birinin camında oluşan çatlak nedeniyle yarım saat geç başladı.

Ev sahibi ekibin oyuncularının yer aldığı yarı sahanın potasındaki camda ısınma esnasında çatlak oluştu. Görevlilerin potayı değiştirmesinin ardından maç başladı.

Öte yandan Velimir Perasovic ile yolların ayrılmasının ardından Anadolu Efes'in başantrenörlüğüne getirilmesi beklenen Ergin Ataman, karşılaşmayı lacivert-beyazlı kulübün genel menajeri Alper Yılmaz ile protokol tribününden takip etti.