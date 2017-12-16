Flaş! Ergin Ataman ile anlaşma sağlandı!

Hürriyet'in haberine göre; Tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman, Anadolu Efes ile anlaştı. 51 yaşındaki koçun yarın İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor. Anadolu Efes'te ise Hırvat hoca Velimir Perasovic ile yollar ayrılacak.

Ataman'ın başına geçeceği Anadolu Efes Basketbol Takımı, dün oynadığı THY Avrupa Ligi 12. hafta maçında ağırladığı İspanyol ekibi Baskonia'ya 82-81 mağlup oldu. Anadolu Efes organizasyondaki 9. mağlubiyetini yaşadı.

En son A Milli Erkek Takım ile Galatasaray Odeabank'ı aynı anda çalıştıran Ergin Ataman, önce Milli Takım'dan istifa ettiğini açıklamıştı.

Ergin Ataman daha sonra Sarı-Kırmızılı ekipteki görevinden alındı. Olaylı bir ayrılık geçiren Ataman, bu olay sonrası attığı tweet ile "Samimi olmayan yerlerde ayrılıklar kaçınılmaz olur, ihanet ise en ağırıdır" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray Kulübü takımın başına ise Erman Kunter'i getirdi.



Ergin Ataman, 2015-16 sezonunda ise Galatasaray Odeabank'ı ULEB Eurocup'ta şampiyon yapmıştı.

Başarılı koç, antrenörlük yaşamına Eczacıbaşı altyapısında antrenörlük yaparak başladı. Daha sonra Efes Pilsen alt yapısında antrenörlük yaptı. Sırasıyla Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen'de antrenörlük yaptı.

2008-09 sezonu başında Efes Pilsen ile anlaşan Ataman, takıma 2005'ten sonraki ilk TBL şampiyonluğunu kazandırdı. Normal sezonu sadece 2 mağlubiyetle kapatan Efes Pilsen, saha avantajı ile başladığı final serisinde Fenerbahçe Ülker'e Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda üst üste 2 maç kaybetti. Ancak o maçtan sonra Ataman'ın Efes Pilsen'i Fenerbahçe Ülker'i üst üste 4 maç yenerek şampiyonluğa uzandı. O sezon Teknosa Erkekler Türkiye Kupası'nı da kazanan Efes Pilsen, Ergin Ataman yönetiminde duble yapmış oldu.