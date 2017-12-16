Anadolu Efes, Muric ile yolları ayırdı
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Sloven oyuncu Edo Muric'le yollar ayrıldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2017-18 sezonu başında kadromuza dahil olan Edo Muric ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.
Geride kalan sezon Banvit forması giyen ve ardından Anadolu Efes'in kadrosuna dahil olan oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde forma giyerken, 8 karşılaşmada 2 sayı, 2 ribaunt ve 0,4 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:24
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Seneye bu takım oyuncuları dağılır BJK düşüşe geçer.. Bu hep böyle olmuştur-böyle olacaktır. Bayerni geçerse şamp olabilir.o zaman konuşursu
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Adam haklı,2 senedir Avrupada birşeyler yapıyorsunuz.Daha yolun başındasınız.Bizde sizinle gurur duyuyoruz ama Fikret Başkan kendine oynuyor
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Emre Mor 'olmaz' dedi
Toplam 1
Yorum
fbcan zaten şımarmaya yatkın bir çocuk fenerbahçeye gelirse iyice şımartılır yurt dışında olgunlaşması çok daha iyi olur
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