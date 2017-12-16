 Anadolu Efes, Muric ile yolları ayırdı – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , Muric ile yolları ayırdı

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>, Muric ile yolları ayırdı

    Basketbol Takımı'nda Sloven oyuncu 'le yollar ayrıldı.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2017-18 sezonu başında kadromuza dahil olan ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.

    Geride kalan sezon Banvit forması giyen ve ardından 'in kadrosuna dahil olan oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde forma giyerken, 8 karşılaşmada 2 sayı, 2 ribaunt ve 0,4 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , Muric ile yolları ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN