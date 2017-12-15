 Efes’in konuğu Baskonia – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Efes’in konuğu Baskonia

    Efes’in konuğu Baskonia
    THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 12. hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Saski Baskonia'yı ağırlıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:27
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