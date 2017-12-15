Basketbol'da haftanın programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde derbi maçta yarın Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank karşılaşacak. BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi



Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray Odeabank (BJK Akatlar)

15.15 Trabzonspor-Demir İnşaat Büyükçekmece (Hayri Gür)

17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Sakarya)

20.15 Banvit-Darüşşafaka (Banvit Kara Ali Acar)

17 Aralık Pazar:

13.00 Muratbey Uşak-Pınar Karşıyaka (Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir)

15.15 TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş (TOFAŞ)

17.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Eskişehir Basket (19 Eylül)

19.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Cebeci)

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:

15.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 Beşiktaş-Adana ASKİ (BJK Akatlar)



17 Aralık Pazar:

13.00 Canik Belediyespor-Fenerbahçe (Canik Belediye)

14.00 Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor (Edip Buran)

14.00 BOTAŞ-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bornova Beckerspor (Antakya)

16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi (Caferağa)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:

15.30 Ankara DSİ-Yalova Group Belediyespor (Ankara)

16.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Ahmet Cömert)

16.00 OGM Ormanspor-Antalyaspor (M. Sait Zarifoğlu)



Yarın:

13.30 Bahçeşehir Koleji-İstanbulspor Beylikdüzü (Caferağa)

16.00 Karesispor-Petkimspor (Kurtdereli)

16.00 Bursaspor Durmazlar-Türk Telekom (Bursa Atatürk)

18.00 Akhisar Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Akhisar Belediye)

18.00 Afyon Belediyesispor-Düzce Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)



17 Aralık Pazar:

16.00 Selçuklu Belediyesispor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Selçuklu Belediyesi)