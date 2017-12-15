 Banic Kaf-Kaf’ta – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Banic Kaf-Kaf’ta

    Banic Kaf-Kaf’ta
    Tahincioğlu Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 33 yaşındaki Hırvat basketbolcu Marko Banic'i kadrosuna dahil etti. Son iki sezonda Unics Kazan forması giyen ve 2.05 boyundaki Banic, uzun forvet ve pivot olarak görev yapabiliyor.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:32
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