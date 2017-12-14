Daçka, Kazan’ı devirdi
Gruptan daha önce çıkmayı garantileyen iki ekibin Rusya’daki mücadelesinde kazanan temsilcimiz oldu
Mini Yorum: Davit Blatt (Selçuk Aytekin)
Fenerbahçe Doğuş, Beşiktaş Sompo Japan, Tofaş ve Darüşşafaka... Bir antrenör takımı olmak büyük ayrıcalık. Darüşşafaka'yı hem Tahincioğlu Ligi'nde hem de Euro- Cup'ta izlediğimizde takımın birden fazla senaryosu olduğunu, yapılan hücumların ezbere olmadığını, atılan her adımın çalışılmış ve bir amaca yönelik olduğunu buram buram koklayabiliyoruz. Wilbekin önderliğinde önemli bir deplasman galibiyeti alındı ve bitime iki maç kala grup liderliği garantilendi. Daçka skor ne olursa olsun aynı ciddiyetle oynayama devam ederek büyük alkışı hak ediyor. Maç içinde farkın alehimize açıldığı zamanlarda bile panik yapmadan oyun içinde kalmayı başardık. David Blatt düşük bütçeyle de muazzam sonuçlar alabileceğini en güzel şekilde ispat ediyor. Galatasaray'dan sonra Darüşşafaka ile EuroCup'ta bir kupa törenine daha doğru ilerliyoruz...
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:52
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 5
Yorum
Q7 Bırakın bu boş adamları arkadaş direk gidin Atiba'nın memleketlisi Cyle Larin'i alın arkanıza yaslanın üç seneye kadar 50 m euroya satarız.
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Bu Roman başka
Toplam 3
Yorum
sead takim guzel
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Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!
Toplam 2
Yorum
Q7 Sen de şu Oğuzhan aşkını bırak ta adaletli olmaya bak biraz. Son maç ne yaptı Oğuzhan ne oynadı da Tolgay'ı çıkartıyorsun? Yeter atık ya!
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