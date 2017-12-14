Daçka, Kazan’ı devirdi

Gruptan daha önce çıkmayı garantileyen iki ekibin Rusya’daki mücadelesinde kazanan temsilcimiz oldu

Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 8. hafta maçında Rusya'nın UNICS Kazan ekibini deplasmanda 79-75 yendi. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen iki ekibin mücadelesinde ilk çeyreği 26-16. devreyi de 38-32 yenik kapayan temsilcimiz, final periyoduna 57-56 önde girdiği maçı 79-75 kazanarak 7. zaferini elde etti.



Mini Yorum: Davit Blatt (Selçuk Aytekin)

Fenerbahçe Doğuş, Beşiktaş Sompo Japan, Tofaş ve Darüşşafaka... Bir antrenör takımı olmak büyük ayrıcalık. Darüşşafaka'yı hem Tahincioğlu Ligi'nde hem de Euro- Cup'ta izlediğimizde takımın birden fazla senaryosu olduğunu, yapılan hücumların ezbere olmadığını, atılan her adımın çalışılmış ve bir amaca yönelik olduğunu buram buram koklayabiliyoruz. Wilbekin önderliğinde önemli bir deplasman galibiyeti alındı ve bitime iki maç kala grup liderliği garantilendi. Daçka skor ne olursa olsun aynı ciddiyetle oynayama devam ederek büyük alkışı hak ediyor. Maç içinde farkın alehimize açıldığı zamanlarda bile panik yapmadan oyun içinde kalmayı başardık. David Blatt düşük bütçeyle de muazzam sonuçlar alabileceğini en güzel şekilde ispat ediyor. Galatasaray'dan sonra Darüşşafaka ile EuroCup'ta bir kupa törenine daha doğru ilerliyoruz...