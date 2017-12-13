Darüşşafaka liderliği garantiledi
Eurocup A Grubu'nun 8. maçında Darüşşafaka Basketbol deplasmanda Rus ekibi UNICS Kazan'ı 79-75 mağlup etti.
Salon: Kazan
Hakemler: Ilıja Belesevic xx, Sinisa Herceg xx, Jurgis Laurinavicius xx
UNICS Kazan: Jamar Smith xx 10, Trent Lockett xx 10, Stephane Lasme xxx 18, Quim Colom xxx 16, Melvin Ejim xx 10, Maurice Ndour xx 11, Anton Ponkrashov xx, Grigory Shukhovtsov xx, Evgeny Kolesnikov xx, Vladislav Trushkin xx
Başantrenör: Dimitrios Priftis
Darüşşafaka: Scottie Wilbekin xxx 19, James Bell xx 10, Howard Sant-Roos xx 8, Stanton Kidd xx 11, Michael Eric xx 6, JaJuan Johnson xx 10, Will Cummings xx 10, Okben Ulubay x 2, Furkan Aldemir x 3, Kartal Özmızrak x
Başantrenör: David Blatt
1. Periyot: 26-16 (UNICS Kazan lehine)
Devre: 38-32 (UNICS Kazan lehine)
3. Periyot: 57-56 (UNICS Kazan lehine)
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:07
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Neustaedter'den B.Münih'e Beşiktaş uyarısı
Toplam 3
Yorum
tencere tavaci gurultu kirliligi yaptiklari kesin tencere tava caliyorlar olacak okadar ruhlari kirli gurultuleride kirli olmasi sasirtmiyor.
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 3
Yorum
audemars Kızılyıldız Türk Takımı da Kızılyıldız şeklinde yazıp okuyoruz Takımın ismi Crevena Zvezda Diğer takımlarında Türkçe karşılığını yaz o zaman
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 3
Yorum
ediz karınca cenk 2 seneden beri yedekti ne kadar rahat kazanıyorduk senol hoca sunun farkında değil hiçbir zaman 1.forvet olamayacak insalla gider
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