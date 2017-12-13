 Darüşşafaka liderliği garantiledi – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Darüşşafaka liderliği garantiledi

    Darüşşafaka liderliği garantiledi

    Eurocup A Grubu'nun 8. maçında Darüşşafaka Basketbol deplasmanda Rus ekibi UNICS Kazan'ı 79-75 mağlup etti.

    Türk ekibi bu sonuçla grubu lider bitirmeyi garantiledi.

    Salon: Kazan
    Hakemler: Ilıja Belesevic xx, Sinisa Herceg xx, Jurgis Laurinavicius xx
    UNICS Kazan: Jamar Smith xx 10, Trent Lockett xx 10, Stephane Lasme xxx 18, Quim Colom xxx 16, Melvin Ejim xx 10, Maurice Ndour xx 11, Anton Ponkrashov xx, Grigory Shukhovtsov xx, Evgeny Kolesnikov xx, Vladislav Trushkin xx
    Başantrenör: Dimitrios Priftis
    Darüşşafaka: Scottie Wilbekin xxx 19, James Bell xx 10, Howard Sant-Roos xx 8, Stanton Kidd xx 11, Michael Eric xx 6, JaJuan Johnson xx 10, Will Cummings xx 10, Okben Ulubay x 2, Furkan Aldemir x 3, Kartal Özmızrak x
    Başantrenör: David Blatt
    1. Periyot: 26-16 (UNICS Kazan lehine)
    Devre: 38-32 (UNICS Kazan lehine)
    3. Periyot: 57-56 (UNICS Kazan lehine)
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:07
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Darüşşafaka liderliği garantiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN