Trabzonspor kadrosunu güçlendirdi

Bordo mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun transfer edildiği açıklandı. 2.10 cm boyunda olan Paçun, bu sezon Türkiye Erkekler Basketbol 2'nci Lig takımlarından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'de forma giydiği 1 maçta 26 dakika sahada kaldı, 8 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle oynadı.