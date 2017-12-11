 Trabzonspor kadrosunu güçlendirdi – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor kadrosunu güçlendirdi

    Trabzonspor kadrosunu güçlendirdi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’de mücadele eden Trabzonspor Basketbol Kulübü, pivot Bora Hun Paçun’u transfer etti.

    Bordo mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun transfer edildiği açıklandı. 2.10 cm boyunda olan Paçun, bu sezon Türkiye Erkekler Basketbol 2'nci Lig takımlarından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'de forma giydiği 1 maçta 26 dakika sahada kaldı, 8 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle oynadı.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor kadrosunu güçlendirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN