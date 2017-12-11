Trabzonspor kadrosunu güçlendirdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’de mücadele eden Trabzonspor Basketbol Kulübü, pivot Bora Hun Paçun’u transfer etti.
Bordo mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun transfer edildiği açıklandı. 2.10 cm boyunda olan Paçun, bu sezon Türkiye Erkekler Basketbol 2'nci Lig takımlarından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'de forma giydiği 1 maçta 26 dakika sahada kaldı, 8 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle oynadı.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:11
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G.Saray'ın teklifi belli oldu
Toplam 8
Yorum
uA Aynı yastaki dediğin adam 15 mac 90 dakika oynadı
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 5
Yorum
Normal kendiside biliyor Bayern'i eleme şansının olmadığını
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Beşiktaş'tan Bayern'e jet cevap
Toplam 4
Yorum
Hashashin [FB] Hiç şansınız yok. gelebilecek iki en büyük takım vardı Real ve Bayern. Bence çok kötü ezileceksiniz!
Trabzonspor kadrosunu güçlendirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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