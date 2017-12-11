 Pınar Karşıyaka'ya İtalyan konuk – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    'ya İtalyan konuk

    Pınar Karşıyaka'ya İtalyan konuk

    Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden , 8. hafta maçında yarın İtalyan ekibi Dinamo Sassari ile karşılaşacak.

    Grupta geçen hafta namağlup lider durumda bulunan Monaco'ya yenilmesine rağmen ikinci sıradaki yerini koruyan , ikinci devrenin ilk maçında Dinamo Sassari'yi konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

    Pınar Karşıyaka, rakibiyle İtalya'da oynadığı ilk maçı 88-87 kazanmıştı.

    AVRUPA'DA 181. RANDEVU

    Avrupa kupalarında 181. maçını oynayacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 91 galibiyet, 88 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 14 bin 152 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 13 bin 996 sayı gördü.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:04
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