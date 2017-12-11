Pınar Karşıyaka'ya İtalyan konuk

Grupta geçen hafta namağlup lider durumda bulunan Monaco'ya yenilmesine rağmen ikinci sıradaki yerini koruyan Pınar Karşıyaka, ikinci devrenin ilk maçında Dinamo Sassari'yi konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Pınar Karşıyaka, rakibiyle İtalya'da oynadığı ilk maçı 88-87 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 181. RANDEVU

Avrupa kupalarında 181. maçını oynayacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 91 galibiyet, 88 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 14 bin 152 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 13 bin 996 sayı gördü.