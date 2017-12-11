Pınar Karşıyaka'ya İtalyan konuk
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, 8. hafta maçında yarın İtalyan ekibi Dinamo Sassari ile karşılaşacak.
Grupta geçen hafta namağlup lider durumda bulunan Monaco'ya yenilmesine rağmen ikinci sıradaki yerini koruyan Pınar Karşıyaka, ikinci devrenin ilk maçında Dinamo Sassari'yi konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Pınar Karşıyaka, rakibiyle İtalya'da oynadığı ilk maçı 88-87 kazanmıştı.
AVRUPA'DA 181. RANDEVU
Avrupa kupalarında 181. maçını oynayacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 91 galibiyet, 88 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 14 bin 152 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 13 bin 996 sayı gördü.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:04
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İstanbul efendisi Trabzonspor
Toplam 1
Yorum
İSTANBULUN EFENDİSİ TRABZONSPOR ULAN
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Emre Mor için tam zamanı
Toplam 3
Yorum
seko valbuena çok top tutuyor bireysel oynuyor diye yedek kalırken daha kötüsü emre mor feneremi gelecek çok komik yaa
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BASTIRma
Toplam 11
Yorum
bjk advers Beşiktaş maçı kazanacağını maça başladığında belli ediyor Kayseride ağır çekim sanki üç dört sıfır önde, maçı rölantide tutan birtakım vardı
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